Dubbi e critiche dai consiglieri d' opposizione di Spoltore sul progetto del nuovo teatro
I consiglieri di centrodestra di minoranza a Spoltore Marco Della Torre (Capogruppo Spoltore Libera), Agnese Ranghelli (Forza Italia- Prima Spoltore), Stelvio D’Ettorre (Fratelli d’Italia), Pierpaolo Pace (Lega) commentano il progetto riguardante il nuovo teatro voluto dall'amministrazione Trulli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondisci con queste news
Briatore su Sinner: “Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile” Flavio Briatore non ha dubbi sul trattamento riservato a chi ha successo in Italia. Commentando le critiche verso Jannik Sinner, il manager è stato tranchant: «Accade a chiunque abbi - facebook.com Vai su Facebook
Totogiunta, ricorso Bundu e seggi a rischio in Consiglio: dubbi e sorprese nel giorno della proclamazione di Giani presidente della Toscana - Il tema più caldo del totogiunta resta l’assessore alla Sanità dove da giorni circola l’ipotesi di ricorrere a un profilo tecnico per interrompere il muro contro muro. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it