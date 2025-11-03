Droga e prostituzione | espulso un 57enne serbo imbarcato su un volo per Belgrado
La Polizia di Stato, nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025, ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione giudiziaria emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia nei confronti di un cittadino serbo di 57 anni.L’uomo, detenuto presso la Casa Circondariale di Parma, era. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
