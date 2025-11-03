Droga a Torino tra cucine camper e garage | il volto nascosto dello spaccio di ketamina e MDMA tre arresti

Tre arresti e venti chili di droghe sintetiche sequestrati tra Torino, Pinerolo e Moncalieri nelle recenti operazioni della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga a Torino tra cucine, camper e garage: il volto nascosto dello spaccio di ketamina e MDMA, tre arresti

