Dritti al cuore - Molly

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la rassegna teatrale dei Carichi Sospesi con un nuovo appuntamento che tocca le corde più profonde dell’animo umano. Domenica 16 novembre, alle ore 19, va in scena “Molly”, un intenso progetto di Cubo Teatro scritto e diretto da Girolamo Lucania e interpretato da Letizia Alaide Russo.Uno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

