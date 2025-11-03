Dritti al cuore - Alice no

3 nov 2025

Prosegue la rassegna teatrale Dritti al cuore dei Carichi Sospesi con un nuovo appuntamento dedicato a storie contemporanee, delicate ma senza compromessi. Domenica 23 novembre, alle ore 19, va in scena “Alice no”, produzione La Petite Mort Teatro & Evoè Teatro, scritto e interpretato da Sofia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

