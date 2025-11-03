Drammatico incidente sulla E45 | muore una donna

Incidente mortale questa mattina in E45, all'altezza di Torgiano. A perdere la vita una donna di 45 anni che era al volante della sua auto. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due persone trasportate in codice giallo all'ospedale di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

