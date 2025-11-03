Dramma nella famiglia di Laura Pausini | chi era lo zio Ettore Pausini travolto da un’auto pirata

Lo zio di Laura Pausini, Ettore, è stato travolto da un’auto pirata a Bologna. Barbiere e imprenditore attivo nel volontariato, era una figura amatissima. Dramma nella famiglia di Laura Pausini, tra le cantanti italiane più amate anche fuori dai confini nazionali. Suo zio Ettore Pausini, 78 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta via Stradelli Guelfi, alle porte di Bologna. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 2 novembre, quando un’auto – una Opel Astra – lo ha colpito senza fermarsi a prestare soccorso. Le indagini sono ancora in corso, ma l’intera comunità si è subito stretta attorno alla famiglia della cantante. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

