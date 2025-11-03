Dragon Ball non è più il secondo manga più venduto di sempre | al suo posto un’opera che ha diviso i fan

Nel panorama degli anime e dei manga, esistono poche certezze granitiche come la supremazia di Dragon Ball. La creazione di Akira Toriyama non è solo una serie, è un monolito culturale che ha ridefinito l’intero settore, un’opera che ha ispirato generazioni di autori e conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Eppure, anche i giganti possono vacillare. E quando accade, il boato si sente ovunque. Dragon Ball è universalmente riconosciuto come il padre degli shonen, quel pilastro narrativo su cui poggiano molte delle serie più amate di oggi. Senza Goku e le Sfere del Drago, capolavori come One Piece, Naruto o My Hero Academia probabilmente non esisterebbero, o quantomeno sarebbero profondamente diversi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

