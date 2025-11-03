Downtown Abbey - Il gran finale nuovo appuntamento con Cinema d’argento
Nuovo appuntamento mercoledì 5 novembre alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento". In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "Downtown Abbey - Il gran finale" (Gran Bretagna, Usa, 2025) diretto da Simon Curtis. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
