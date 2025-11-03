Dovevano scontare pene per spaccio e rapina arrestati due soggetti tra Valmaura e Borgo San Sergio

Triesteprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Trieste hanno eseguito, in due distinte operazioni, altrettanti ordini di carcerazione nei confronti di soggetti colpiti da ordini di carcerazione emessi dall’Autorità giudiziaria. In particolare, nel corso della tarda serata del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dovevano Scontare Pene Spaccio