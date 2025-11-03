Dovevano scontare pene per spaccio e rapina arrestati due soggetti tra Valmaura e Borgo San Sergio
I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Trieste hanno eseguito, in due distinte operazioni, altrettanti ordini di carcerazione nei confronti di soggetti colpiti da ordini di carcerazione emessi dall’Autorità giudiziaria. In particolare, nel corso della tarda serata del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
