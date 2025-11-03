Dove vedere in tv Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio | orario programma streaming

Il quarto turno della League Phase di Champions League segna l’ingresso della competizione nel momento decisivo della prima fase, con il giro di boa. I punti iniziano a pesare e chi non è partito bene deve invertire il trend negativo per non terminare in anticipo il cammino continentale. Nel programma dei match che animeranno la due giorni di gare del principale torneo continentale per club, figura anche una delle due partite che inaugurano la prima giornata di gara. Il Napoli, reduce dalla batosta subita ad Eindhoven, ospita l’Eintracht Francoforte. La partita si giocherà allo stadio Maradona, il fischio d’inizio è previsto martedì 4 novembre alle ore 18:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

