Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona Champions League calcio | orario programma streaming

L’arrivo di Luciano Spalletti, che ha iniziato il suo percorso subito con una vittoria, e il ritorno della Champions League. Sono giorni importanti in casa Juventus, anche perché all’orizzonte c’è la sfida di martedì 4 novembre, alle ore 21.00, contro lo Sporting. I portoghesi arriveranno a Torino, nella quarta giornata della League Phase, dopo aver già affrontato in trasferta una squadra italiana: il Napoli, con annessa sconfitta per 2-1 dei lusitani sul campo dei partenopei. Come seguire il match in tv? Il match tra Juventus e Sporting sarà visibile, martedì 4 novembre dalle ore 21.00, in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

