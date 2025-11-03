Dove vedere in tv Errani Paolini-Hsieh Ostapenko oggi WTA Finals 2025 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 3 novembre, terza giornata delle WTA Finals 2025. Sul veloce indoor di Riad, in Arabia Saudita, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno chiamate al secondo impegno in questo Master di fine anno. Dopo il brillante esordio di due giorni fa, le due azzurre vogliono concedere il bis e mettere sulla bilancia le loro qualità. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HSIEHOSTAPENKO DALLE 13.00 Le avversarie in questo caso saranno la taiwanese Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, una coppia che racchiude le letture tattiche dell’asiatica e l’istinto della colpitrice della tennista dell’Est. Rivali che su questa superficie possono essere pericolose, per la loro imprevedibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

