Dove vedere in tv Berrettini-Halys oggi ATP Metz 2025 | orario programma streaming

Oggi, lunedì 3 novembre, Matteo Berrettini inizierà il proprio cammino nel torneo ATP250 di Metz. Sul veloce indoor francese, il tennista romano giocherà contro il padrone di casa, Quentin Halys, e vorrà comprendere il suo livello di condizione in vista di quello che sarà il suo reale obiettivo stagionale. Il riferimento è alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) Berrettini, inserito nell’elenco dei pre-convocati di Filippo Volandri, vuole rafforzare il suo status e ciò passa anche dalle prestazioni nell’evento transalpino. Una sorta di test, quindi, attende il classe ’96 del Bel Paese, in un’annata in cui ha dovuto nuovamente fare i conti con problemi fisici e anche psicologici prima di tornare a giocare nella trasferta asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

