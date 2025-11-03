Dove vedere in tv Berrettini-Halys oggi ATP Metz 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 3 novembre, Matteo Berrettini inizierà il proprio cammino nel torneo ATP250 di Metz. Sul veloce indoor francese, il tennista romano giocherà contro il padrone di casa, Quentin Halys, e vorrà comprendere il suo livello di condizione in vista di quello che sarà il suo reale obiettivo stagionale. Il riferimento è alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HALYS (2° MATCH DALLE 18.00) Berrettini, inserito nell’elenco dei pre-convocati di Filippo Volandri, vuole rafforzare il suo status e ciò passa anche dalle prestazioni nell’evento transalpino. Una sorta di test, quindi, attende il classe ’96 del Bel Paese, in un’annata in cui ha dovuto nuovamente fare i conti con problemi fisici e anche psicologici prima di tornare a giocare nella trasferta asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv berrettini halys oggi atp metz 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Halys oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming

News recenti che potrebbero piacerti

vedere tv berrettini halysLIVE Berrettini-Halys, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il romano cerca segnali positivi nell’ultimo torneo stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l'azzurro Matteo ... Scrive oasport.it

A che ora vedere in tv Musetti, Paolini, Berrettini e Sonego, oggi 26 settembre - In particolare l'attenzione si concentrerà al mattino sui tornei di tennis che si stanno svolgendo a Pechino ... gazzetta.it scrive

vedere tv berrettini halysDove vedere in tv Berrettini-Norrie oggi, ATP Vienna 2025: orario esatto, programma, streaming - Giovedì 23 ottobre si completeranno gli ottavi di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Berrettini Halys