Dove portano quelle tracce Garlasco nuove rivelazioni da Vittorio Feltri | cosa è stato scoperto

Caffeinamagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il delitto di Garlasco continua a tormentare l’opinione pubblica e a dividere l’Italia. Dopo quasi vent’anni, la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi sembra tutt’altro che chiusa. Un nuovo indagato, nuove ipotesi e una rinnovata ondata di dubbi scuotono il fragile equilibrio di un caso che, da sempre, ha rappresentato uno dei simboli più controversi della giustizia italiana. In questo contesto di incertezze e colpi di scena, è tornata a farsi sentire una voce storica: quella di Vittorio Feltri, che non ha mai nascosto la propria posizione in difesa di Alberto Stasi. >> “No, ma tu. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Delitto di Garlasco, “tracce mai esaminate scagionano Stasi”/ Nuova indagine riscrive omicidio e punta Sempio - Delitto di Garlasco, nuova indagine riscrive omicidio di Chiara Poggi: tracce mai esaminate scagionano Alberto Stasi e puntano su Andrea Sempio ... Riporta ilsussidiario.net

portano tracce garlasco nuoveLe Iene presentano: Inside: “Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?”. Le anticipazioni - Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese intitolata “Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina? Si legge su 361magazine.com

portano tracce garlasco nuoveGarlasco, il post shock di Carlo Taormina: “Sempio sarà arrestato”. E la perizia Cattaneo può riscrivere la storia del delitto - Colpo di scena nel caso Garlasco: Carlo Taormina annuncia l’arresto di Andrea Sempio, mentre la nuova perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo riapre la pista che potrebbe scagionare Alberto Sta ... Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Portano Tracce Garlasco Nuove