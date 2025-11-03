Dove portano quelle tracce Garlasco nuove rivelazioni da Vittorio Feltri | cosa è stato scoperto

Il delitto di Garlasco continua a tormentare l’opinione pubblica e a dividere l’Italia. Dopo quasi vent’anni, la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi sembra tutt’altro che chiusa. Un nuovo indagato, nuove ipotesi e una rinnovata ondata di dubbi scuotono il fragile equilibrio di un caso che, da sempre, ha rappresentato uno dei simboli più controversi della giustizia italiana. In questo contesto di incertezze e colpi di scena, è tornata a farsi sentire una voce storica: quella di Vittorio Feltri, che non ha mai nascosto la propria posizione in difesa di Alberto Stasi. >> “No, ma tu. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

