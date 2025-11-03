Dormire bene salva il cuore | ma luce artificiale e melatonina possono metterlo a rischio

Luce artificiale, sonno e cuore: un legame pericoloso. Il cuore si rigenera mentre dormiamo, ma il sonno moderno non è più quello di una volta. Luci dei lampioni, schermi di smartphone, TV accese e stanze mai completamente buie. Proprio da questa nuova normalità arriva l’allarme degli scienziati che hanno presentato a New Orleans, durante le sessioni scientifiche 2025 dell’American Heart Association (AHA), due studi che cambiano radicalmente la percezione del riposo notturno. Il primo riguarda l’esposizione alla luce artificiale durante il sonno. Non parliamo solo del lampione fuori dalla finestra, ma anche di display, led, standby e fari urbani che illuminano le città 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dormire bene salva il cuore: ma luce artificiale e melatonina possono metterlo a rischio

