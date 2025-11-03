Doppio appuntamento nel weekend del Mama' s Club | Les Parapluies e As Madalenas

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento nel weekend al Mama's Club:Venerdì 7 novembre ore 21.30Musique françaiseLES PARAPLUIES Musique françaiseRiccardo Marchi, voce; Simone Marcandalli, chitarre e arrangiamenti; Alessandro Russo, pianoforteSergio Mariotti, contrabbasso; Umberto Genovese, batteriaLes Parapluies sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande Fratello, Mediaset cambia strategia dopo il flop: addio al doppio appuntamento settimanale - A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Simona Ventura durante il Festival dello Spettacolo di Tv So ... Scrive comingsoon.it

Basket Torino, la preseason si sposta sotto la Mole con un doppio appuntamento nel weekend - Dopo i primi due impegni prestagionali fuori casa – in Liguria contro Pistoia e poi in provincia di Milano contro Verona – ora la preseason della Reale Mutua Basket Torino si sposta definitivamente ... Secondo tuttosport.com

Formula E, nel weekend doppio appuntamento a Shanghai - Il campionato di Formula E nel prossimo fine settimana torna per il doppio appuntamento di Shanghai, in Cina. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppio Appuntamento Weekend Mama