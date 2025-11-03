Doppia rissa in centro nella notte a Eboli tre feriti

Notte di violenza nel centro di Eboli, in provincia di Salerno. Due risse scoppiate a poche ore di distanza, nella tarda serata di ieri, hanno trasformato viale Amendola in un teatro di caos: tre persone sono rimaste ferite, una in modo più serio ma non in pericolo di vita. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti. Secondo una prima ricostruzione, il primo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 21 davanti a un bar, per motivi ancora da accertare. Poche ore dopo, una nuova lite è degenerata in violenza poco distante, coinvolgendo altri avventori.

