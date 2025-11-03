Dopo sei mesi gli Usa stanno ancora ‘esaminando’ un loro attacco nello Yemen
Dell’attacco aereo statunitense del 28 aprile contro un centro di detenzione per persone migranti nello Yemen avevamo già scritto qui. Ma è necessario riparlarne, ora che Amnesty International ha reso nota un’approfondita ricerca – intitolata “È un miracolo che siamo sopravvissuti” – la cui conclusione è inequivocabile: si è trattato di un attacco indiscriminato, dunque di un crimine di guerra. Il centro era situato a Sa’ada, nel nordovest dello Yemen. Era pieno zeppo di persone migranti, molte delle quali arrestate dalle autorità de facto huthi per ingresso irregolare e in attesa di essere espulse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo mesi di campagne e pressioni da parte delle associazioni animaliste, il Governo italiano ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che segna una svolta storica per l’industria delle uova - facebook.com Vai su Facebook
Scrubs, svelata la data di uscita del reboot negli USA - L'amatissima sitcom, attualmente in lavorazione, debutterà nei primi mesi del prossimo anno, lo conferma ABC che trasmetterà i nuovi episodi negli Stati Uniti. Segnala tg24.sky.it
Usa-Corea del Sud, accordo commerciale da 350 miliardi di dollari - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Da teleborsa.it
Putin: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti" | Trump: "Vedremo tra sei mesi" | L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre" - Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. Si legge su msn.com