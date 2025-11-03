Dell’attacco aereo statunitense del 28 aprile contro un centro di detenzione per persone migranti nello Yemen avevamo già scritto qui. Ma è necessario riparlarne, ora che Amnesty International ha reso nota un’approfondita ricerca – intitolata “È un miracolo che siamo sopravvissuti” – la cui conclusione è inequivocabile: si è trattato di un attacco indiscriminato, dunque di un crimine di guerra. Il centro era situato a Sa’ada, nel nordovest dello Yemen. Era pieno zeppo di persone migranti, molte delle quali arrestate dalle autorità de facto huthi per ingresso irregolare e in attesa di essere espulse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo sei mesi gli Usa stanno ancora ‘esaminando’ un loro attacco nello Yemen