Dopo l' incidente ubriaco aggredisce i Carabinieri | arrestato 45enne

Nella nottata dello scorso 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Santa Luce hanno arrestato un uomo di 45 anni per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai danni dello Stato.L'intervento è avvenuto in località La Fagiolaia a Riparbella, dove i militari della Stazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

