Dopo 7 anni di silenzio Jennifer Aniston presenta il nuovo compagno su Instagram | Amore mio FOTO

Jennifer Aniston ha ufficializzato la sua relazione con Jim Curtis con un post su Instagram pubblicato domenica 2 novembre, in occasione del compleanno del compagno. Una scelta che segna un momento significativo per l’attrice, che non rendeva pubblica una storia d’amore dal 2015, quando sposò Justin Theroux. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) L’immagine in bianco e nero condivisa dall’attrice mostra i due in un abbraccio tenero: Curtis sorride mentre Aniston lo abbraccia da dietro. “Buon compleanno, amore mio, il mio tesoro più caro”, ha scritto l’attrice nella didascalia, utilizzando termini affettuosi che hanno confermato definitivamente la natura della loro relazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

