Dopo 3 mesi gli rubano ancora gli pneumatici nello stesso parcheggio

A luglio gli avevano rubato gli pneumatici “appoggiando” l’auto su pezzi di legno. Stanotte la stessa cosa: stesso furto, stessa refurtiva e soprattutto stesso parcheggio. È successo a Monza, nella notte tra domenica 2 lunedì 3 novembre, in via Bertacchi.L’episodio, con tanto di foto, è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

