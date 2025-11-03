Donne spogliate con l’IA la procura di Roma apre un' indagine | c’è un nuovo reato sul ‘deep fake’

Roma, 3 novembre 2025 – Donne spogliate con l’intelligenza artificiale, la procura di Roma apre un’indagine sulla base di un un nuovo reato: l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’IA. Il fascicolo è stato aperto dopo l'arrivo di alcune denunce da parte di donne famose e non, tra cui anche quella della giornalista Francesca Barra. Sarebbero 56 le vittime del ‘deep fake’ porno, tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli, la tecnica di manipolazione delle immagini attraverso l’IA. Il sito della violenza . Decine di foto scattate in studi televisivi, allo stadio o in riva al mare rubate dai social a donne del giornalismo e della politica sono state trasformate a loro insaputa in scatti di nudo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

