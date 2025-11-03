Donne del nostro tempo | quali basi etiche e spirituali per le società umane? Rassegna La Grande Luce

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna “La Grande Luce” promossa da Acec E.R. con il contributo della Regione Emilia Romagna – assessorato alla cultura, il cinema teatro Tivoli propone la rassegna “Donne del nostro tempo” - Quali basi etiche e spirituali per le società umane? - storia di tre donne per riflettere sul. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

donne nostro tempo basiDonne, l’importanza dell’allenamento - it – La “Grande Indagine sul Benessere Femminile in Italia” è uno studio approfondito che esplora come le donne italiane vivono il fitness, l’alimentazione, la salute e il rapporto con il ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donne Nostro Tempo Basi