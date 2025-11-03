Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena | il giallo dell' agguato tra i grattacieli di Milano

Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe stata aggredita alle spalle con un fendente all'altezza dell'ascella sinistra. I primi a soccorrerla sono stati alcuni passanti, che hanno visto la donna a terra con un grosso coltello da cucina da 30 centimetri conficcato nella schiena. La quarantatreenne, raggiunta poco dopo dal marito, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Lucida e cosciente durante le operazioni dei sanitari di Areu, ha detto di non aver visto chi l'ha colpita da dietro e ha aggiunto di non avere idea di chi possa averla ferita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

