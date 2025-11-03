Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano | è grave
Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
