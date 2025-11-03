Donna aggredita nel centro di Milano trovata con un coltello da cucina nella schiena E' grave
Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. «Mi hanno accoltellata», ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. La donna sarebbe stata affrontata tra due edifici che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i Carabinieri di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti.
#NEWS - Donna aggredita a coltellate a #Milano, è in pericolo di vita. Si cerca l'ex marito. 62 anni, è stata trovata per strada accanto all'androne di un'abitazione. Portata in ospedale in condizioni gravi, ha ferite a collo, torace e addome.
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala fanpage.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano.
Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Si legge su tg24.sky.it