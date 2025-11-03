Donna aggredita nel centro di Milano trovata con un coltello da cucina nella schiena | è grave Rintracciato il sospettato

Una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. «Mi hanno accoltellata», ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. La donna sarebbe stata affrontata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna aggredita nel centro di Milano, trovata con un coltello da cucina nella schiena: è grave. Rintracciato il sospettato

