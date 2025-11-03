Donna accoltellata in pieno giorno in centro a Milano | è grave

Grave aggressione nella centralissima piazza Gae Aulenti di Milano, dove una donna è stata accoltellata ed è ricoverata in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l'accaduto. La vittima è una 43enne che, come apprende Fanpage, è stata colpita con un grosso coltello da cucina. L'attacco si è verificato attorno alle 9 del mattino, un orario di punta per la piazza che si trova nel cuore economico della città, punto di transito di migliaia di persone che, ogni giorno, raggiungono gli uffici che si trovano in zona. Piazza Gae Aulenti si trova a pochi passi dalla stazione Garibaldi, una delle più trafficate della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

