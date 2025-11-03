Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti preso l’aggressore

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, preso il presunto aggressore. Una mattina di ordinaria routine si è trasformata in tragedia nel cuore di Milano. Intorno alle ore 9, una donna di 43 anni è stata accoltellata alla schiena mentre si recava al lavoro in piazza Gae Aulenti a Milano. L’aggressione, improvvisa e brutale, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, preso l’aggressore

Altre letture consigliate

Vincenzo Vanni, chi è l'aggressore della donna accoltellata a Milano: nel 2015 tentò di uccidere due pensionati - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: preso l'aggressore - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Lo riporta tg24.sky.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Da alfemminile.com

Milano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche. Riporta quotidiano.net