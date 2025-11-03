Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti | la foto del sospettato in fuga la vittima dirigente di Finlombarda Cosa sappiamo
Un giubbetto blu, stile k-way, i pantaloni scuri, una borsa nella mano destra e uno zainetto sulle spalle. Ha un volto il sospettato per l’ accoltellamento alle spalle di Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda, avvenuto in piazza Gae Aulenti a Milano. L’uomo di carnagione chiara è stato immortalato da una telecamera di sorveglianza pochi istanti prima di sferrare i colpi e subito dopo, mentre si dava alla fuga dopo aver lasciando la 43enne, direttrice dell’ufficio stipula ed erogazione del credito della finanziaria di Regione Lombardia, riversa a terra con un coltello piantato nelle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
«Mi hanno accoltellata», ha riferito una donna di 43 anni ai carabinieri accorsi sul posto. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, lunedì mattina intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è st Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala ilgiorno.it
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Secondo notizie.it
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Lo riporta fanpage.it