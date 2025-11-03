Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti | la foto del sospettato in fuga la vittima dirigente di Finlombarda Cosa sappiamo

Un giubbetto blu, stile k-way, i pantaloni scuri, una borsa nella mano destra e uno zainetto sulle spalle. Ha un volto il sospettato per l’ accoltellamento alle spalle di Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda, avvenuto in piazza Gae Aulenti a Milano. L’uomo di carnagione chiara è stato immortalato da una telecamera di sorveglianza pochi istanti prima di sferrare i colpi e subito dopo, mentre si dava alla fuga dopo aver lasciando la 43enne, direttrice dell’ufficio stipula ed erogazione del credito della finanziaria di Regione Lombardia, riversa a terra con un coltello piantato nelle spalle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

