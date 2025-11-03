Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti arrestato l’aggressore | nel 2015 pugnalò due anziani a Bergamo

Dieci anni fa, il 20 agosto 2015, accoltellò due anziani nel giro di poche ore: il primo a Villa di Serio, il secondo ad Alzano Lombardo. Alle forze dell’ordine confessò di avere agito a caso, frustrato da una vita che giudicava fallimentare. Vincenzo Lanni, programmatore informatico di 50 anni, era stato condannato a 8 anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica dopo che il giudice aveva riconosciuto l’attenuante della semi infermità. Di lui non si era più sentito parlare fino a questa sera, lunedì 3 novembre, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano lo hanno arrestato con l’accusa di avere accoltellato una donna di 43 anni nella centralissima piazza Gae Aulenti, sotto i grattacieli del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore: nel 2015 pugnalò due anziani a Bergamo

