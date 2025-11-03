Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano passanti sotto choc | Agghiacciante
L'improvvisa aggressione, alle spalle, è avvenuta lunedì mattina, verso le 9, sotto la torre Unicredit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata all’improvviso alle spalle in piazza Gae Aulenti, in zona Garibaldi a Milano. La vittima non avrebbe visto il suo aggressore e non avrebbe saputo fornire dettagli utili alla sua identificazione. La donna è stata Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Come scrive ilgiorno.it
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. notizie.it scrive
Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave - L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Scrive tg24.sky.it