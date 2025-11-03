Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano il testimone | Aveva il pugnale nella schiena – Video
“Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Io l’ho vista a terra, c’era una persona accanto a lei e la donna per terra”. Sono le parole di un testimone che ha visto la 43enne accoltellata stamani in piazza Gae Aulenti, a Milano, mentre la donna veniva soccorsa e aveva ancora l’arma conficcata nella schiena. “Arrivare alla mattina presto al lavoro e trovarsi davanti una scena simile – afferma – la prima cosa che viene in mente è non si può stare sereni. Questa è una zona di uffici, ma anche per la parte residenziale è abbastanza ‘elevato’ quindi è strano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
