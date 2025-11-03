Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano | è gravissima
Aggredita e accoltellata in piazza Gae Aulenti, a Milano, intorno alle 9. La vittima è una donna di 43 anni che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu, mentre sul posto sono in corso gli accertamenti del Nucleo radiomobile dei dei carabinieri per riscostruire l’accaduto, sia attraverso l’ascolto dei testimoni, numerosi in quegli istanti nella centralissima piazza di Milano, che attraverso il recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti in zona. “Mi hanno accoltellata”, ha riferito ai carabinieri la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
+ Flash + Donna aggredita e accoltellata in pieno giorno in Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Da fanpage.it
Donna accoltellata in pieno giorno in centro a Milano: è grave - Le forze dell'ordine stanno ricostruendo quanto accaduto questa mattina in piazza Gae Aulenti. Riporta msn.com
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, le sue condizioni sono gravi - Indagini in corso dei carabinieri per riscostruire l'accaduto ... Scrive milano.corriere.it