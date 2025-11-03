Aggredita e accoltellata in piazza Gae Aulenti, a Milano, intorno alle 9. La vittima è una donna di 43 anni che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu, mentre sul posto sono in corso gli accertamenti del Nucleo radiomobile dei dei carabinieri per riscostruire l’accaduto, sia attraverso l’ascolto dei testimoni, numerosi in quegli istanti nella centralissima piazza di Milano, che attraverso il recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti in zona. “Mi hanno accoltellata”, ha riferito ai carabinieri la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è gravissima