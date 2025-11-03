Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi | forse l' ha scelta a caso

C'è l'identikit dell'uomo che ha accoltellato a Milano una manager 43enne a piazza Gae Aulenti. Potrebbe averla scelta a caso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso

«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è gravissima. Un testimone: “Aveva coltello conficcato nella schiena” - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Si legge su alfemminile.com

Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». La pista del clochard - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. leggo.it scrive

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Scrive quotidiano.net