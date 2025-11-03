Donna accoltellata in piazza a Milano
10.37 Una donna di 43 anni è stata ferita a coltellate a Milano ed è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda. E' accaduto in piazza Gae Aulenti, non lontano dalla stazione Porta Garibaldi e dalle torri del Bosco Verticale. Al momento dell'attacco, la piazza era molto affollata. Quando è stata soccorsa, la donna aveva ancora conficcato nella schiena il coltello da cucina con cui l'aggressore l'ha colpita, per poi fuggire. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
