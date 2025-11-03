Donna accoltellata in Gae Aulenti | chi è Vincenzo Lanni recidivo che colpisce a caso

(Adnkronos) – Vincenzo Lanni, 59 anni, solitario e fanatico dei gialli. Nel 2015 la cronaca si è già occupata di lui e oggi è di nuovamente in manette: è sospettato di essere l'aggressore della donna accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano, Anna Laura Valsecchi. Nell'agosto di dieci anni fa aveva ammesso di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

