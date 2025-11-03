Donna accoltellata in Gae Aulenti arrestato un uomo | l' ha riconosciuto la sorella gemella

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo l'aggressione della manager di Finlombarda in Gae Aulenti lunedì mattina. Secondo i primi riscontri, avrebbe cercato di nascondersi in un albergo in zona Stazione Centrale (via Vitruvio).Video: l'accoltellamento ripreso dalle telecamereBloccato in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

