Donna accoltellata in Gae Aulenti a Milano il momento della pugnalata | il video diffuso dai carabinieri

Il video, diffuso dai carabinieri, mostra l’aggressione alla donna di 43 anni accoltellata stamattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti, a Milano. Il filmato è stato recuperato dalle forze dell’ordine dal sistema di videosorveglianza della piazza. Si vede chiaramente l’uomo, con un sacchetto in mano e a volto scoperto, avvicinarsi di spalle alla vittima, Anna Laura Valsecchi, e colpirla. Da quanto si apprende, al momento non c’è un movente o un motivo apparente dietro l’aggressione. La donna, trasportata al Niguarda in gravissime condizioni, è stata sottoposta a un intervento di due ore e attualmente non è in immediato pericolo di vita, ancorché la prognosi resti riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna accoltellata in Gae Aulenti a Milano, il momento della pugnalata: il video diffuso dai carabinieri

Scopri altri approfondimenti

«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è gravissima. Un testimone: “Aveva coltello conficcato nella schiena” - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Si legge su alfemminile.com

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano, le immagini dell'aggressione - Un uomo dall'età apparente di circa 50 anni, capelli bianchi, scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa: così, dalle immagini delle telecamere, appare l'aggressore che ha accolte ... Secondo msn.com

Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». La pista del clochard - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. Riporta leggo.it