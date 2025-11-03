Donna accoltellata alle spalle in pieno giorno in centro a Milano è caccia all' uomo | Attacco senza motivo
Grave aggressione nella centralissima piazza Gae Aulenti di Milano, dove una donna è stata accoltellata ed è ricoverata in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l'accaduto. La vittima è una 43enne dipendente di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, che è stata colpita con un grosso coltello da cucina con una lama da almeno 20-25 centimetri. L'attacco si è verificato attorno alle 9 del mattino, un orario di punta per la piazza che si trova nel cuore economico della città, punto di transito di migliaia di persone che, ogni giorno, raggiungono gli uffici che si trovano in zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
«Mi hanno accoltellata», ha riferito una donna di 43 anni ai carabinieri accorsi sul posto. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, lunedì mattina intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlombarda. Subito è st Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a #Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato. ? di Raffaella Coppola - X Vai su X
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Lo riporta notizie.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala ilgiorno.it
Dirigente Finlombarda accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: ecco la foto del sospettato, l'uomo in fuga ripreso dalle telecamere - Milano, la sequenza choc andata in scena lunedì mattina alle 9 tra i grattacieli di Porta Nuova: la 43enne che esce dal metrò Gioia, il raid con un grosso coltello da cucina, l'uomo che scappa a piedi ... Secondo msn.com