Grave aggressione nella centralissima piazza Gae Aulenti di Milano, dove una donna è stata accoltellata ed è ricoverata in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l'accaduto. La vittima è una 43enne dipendente di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, che è stata colpita con un grosso coltello da cucina con una lama da almeno 20-25 centimetri. L'attacco si è verificato attorno alle 9 del mattino, un orario di punta per la piazza che si trova nel cuore economico della città, punto di transito di migliaia di persone che, ogni giorno, raggiungono gli uffici che si trovano in zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donna accoltellata alle spalle in pieno giorno in centro a Milano, è caccia all'uomo: "Attacco senza motivo"