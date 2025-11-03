Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti alle 9 di mattina | è in gravi condizioni
L’aggressione tra la gente che andava al lavoro, la vittima ha 43 anni. Il marito arrivato poco dopo avvisato da una donna. 🔗 Leggi su Repubblica.it
ULTIM'ORA - Una donna di 43 anni è stata accoltellata lunedì mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini d - facebook.com Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Scrive quotidiano.net
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Come scrive notizie.it
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala fanpage.it