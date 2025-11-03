Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti alle 9 di mattina | è in gravi condizioni

L’aggressione tra la gente che andava al lavoro, la vittima ha 43 anni. Il marito arrivato poco dopo avvisato da una donna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

donna accoltellata alle spalle in piazza gae aulenti alle 9 di mattina 232 in gravi condizioni

