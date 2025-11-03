Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano | è in gravi condizioni

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggressione questa mattina intorno alle 9, la vittima ha 43 anni. Il marito arrivato poco dopo avvisato da una signora. 🔗 Leggi su Repubblica.it

donna accoltellata alle spalle in piazza gae aulenti a milano 232 in gravi condizioni

Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: è in gravi condizioni

