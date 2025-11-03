Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano | è in gravi condizioni

L’aggressione questa mattina intorno alle 9, la vittima ha 43 anni. Il marito arrivato poco dopo avvisato da una signora. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: è in gravi condizioni

+ Flash + Donna aggredita e accoltellata in pieno giorno in Gae Aulenti

E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia

Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. fanpage.it scrive

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, le sue condizioni sono gravi - Indagini in corso dei carabinieri per riscostruire l'accaduto ... Lo riporta milano.corriere.it

