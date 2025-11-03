Donna accoltellata a Milano l' identikit dell' aggressore in fuga

Tg24.sky.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde,  un'età apparente di circa 60 anni. Appare così, nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena una dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

donna accoltellata a milano l identikit dell aggressore in fuga

© Tg24.sky.it - Donna accoltellata a Milano, l'identikit dell'aggressore in fuga

Contenuti che potrebbero interessarti

donna accoltellata milano identikitDonna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. virgilio.it scrive

Donna accoltellata a Milano: capelli bianchi e busta della spesa, ecco l’identikit dell’aggressore - Nel mirino degli investigatori un uomo sui 50 anni, colto dalle telecamere nell'area in cui è avvenuto l'accoltellamento ... Come scrive dire.it

donna accoltellata milano identikitIl video della donna pugnalata in piazza Gae Aulenti: un’unica coltellata al fianco, tre secondi di violenza gratuita. “Vittima per caso” - La vittima, manager 43enne di Finlombarda, stava raggiungendo l’ufficio: si è accorta dell’uomo dopo essere stata colpita. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Milano Identikit