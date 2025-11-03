Donna accoltellata a Milano l' identikit dell' aggressore in fuga
Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde, un'età apparente di circa 60 anni. Appare così, nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena una dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è gravissima. Un testimone: “Aveva coltello conficcato nella schiena” - X Vai su X
Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. virgilio.it scrive
Donna accoltellata a Milano: capelli bianchi e busta della spesa, ecco l’identikit dell’aggressore - Nel mirino degli investigatori un uomo sui 50 anni, colto dalle telecamere nell'area in cui è avvenuto l'accoltellamento ... Come scrive dire.it
Il video della donna pugnalata in piazza Gae Aulenti: un’unica coltellata al fianco, tre secondi di violenza gratuita. “Vittima per caso” - La vittima, manager 43enne di Finlombarda, stava raggiungendo l’ufficio: si è accorta dell’uomo dopo essere stata colpita. quotidiano.net scrive