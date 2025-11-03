Donna accoltellata a Milano l' identikit dell' aggressore in fuga

Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde, un'età apparente di circa 60 anni. Appare così, nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena una dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

