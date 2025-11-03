Donna accoltellata a Milano l' aggressore arrestato dopo 11 ore di fuga | È il mio gemello Il precedente del 2015

3 nov 2025

È stato catturato verso le 20, dopo 11 ore di fuga, Vincenzo Lanni, l'uomo che alle 9 del mattino ha accoltellato alla schiena A. L. V., una dirigente di Finlombarda. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata a milano l aggressore arrestato dopo 11 ore di fuga 200 il mio gemello il precedente del 2015

© Leggo.it - Donna accoltellata a Milano, l'aggressore arrestato dopo 11 ore di fuga: «È il mio gemello». Il precedente del 2015

