Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti trovata con un coltello da cucina nella schiena | è grave

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione in centro a Milano, una donna è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti: è in gravi condizioni all'ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

donna accoltellata a milano in piazza gae aulenti trovata con un coltello da cucina nella schiena 232 grave

© Notizie.virgilio.it - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, trovata con un coltello da cucina nella schiena: è grave

Leggi anche questi approfondimenti

donna accoltellata milano piazzaDonna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Come scrive quotidiano.net

Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala fanpage.it

donna accoltellata milano piazzaMilano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: rischia la vita. Indagini in corso - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Milano Piazza