Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti trovata con un coltello da cucina nella schiena | è grave
Aggressione in centro a Milano, una donna è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti: è in gravi condizioni all'ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
ULTIM’ORA Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano - facebook.com Vai su Facebook
E' morta la donna accoltellata a Milano, arrestato il suo ex marito @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Come scrive quotidiano.net
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala fanpage.it
Milano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: rischia la vita. Indagini in corso - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. Scrive msn.com