Donna accoltellata a Milano il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti | è caccia all'uomo

Ad accoltellare apparentemente senza motivo una 43enne in piazza Gae Aulenti questa mattina a Milano è stato un uomo di circa 50 anni, capelli bianchi, vestiti sportivi e una busta per la spesa color giallo fosforescente. I carabinieri: "Se lo conoscete fatevi avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza #GaeAulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato ? di Ludovica Marafini - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano, chi è l'uomo nel video: capelli bianchi e giacca sportiva, caccia all'aggressore - L'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi, dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a ... Secondo msn.com

Il video della donna pugnalata in piazza Gae Aulenti: un’unica coltellata al fianco, tre secondi di violenza gratuita. “Vittima per caso” - La vittima, manager 43enne di Finlombarda, stava raggiungendo l’ufficio: si è accorta dell’uomo dopo essere stata colpita. Da quotidiano.net

Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». La pista del clochard - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. Come scrive leggo.it