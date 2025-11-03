Donna accoltellata a Milano identikit dell' aggressore | un 50enne con capelli bianchi che camminava con la busta della spesa in mano - VIDEO

Sono state diffuse le prime immagini dell'aggressore di Anna Laura Valsecchi, la 43enne accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti È un uomo dall’età apparente di almeno 50 anni quello ricercato per l’aggressione di Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni acco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

