Donna accoltellata a Milano identikit dell' aggressore | un 50enne con capelli bianchi che camminava con la busta della spesa in mano - VIDEO

Sono state diffuse le prime immagini dell'aggressore di Anna Laura Valsecchi, la 43enne accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti È un uomo dall’età apparente di almeno 50 anni quello ricercato per l’aggressione di Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni acco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Donna accoltellata a Milano, identikit dell'aggressore: un 50enne con capelli bianchi, che camminava con la busta della spesa in mano - VIDEO

