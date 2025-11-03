Donna accoltellata a Milano è grave Aggressore in fuga
AGI - Una donna di 43 anni è stata aggredita e colpita con un coltello poco prima delle 9 in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressore è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure la vittima sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri. . 🔗 Leggi su Agi.it
