Donna accoltellata a Milano c' è il video dell' aggressore | caccia all' uomo

L'avvicinarsi senza apparente fretta a piedi, poi il colpo netto alla schiena con il coltello, e il dietrofront sempre a piedi. L'orrore a Milano inizia intorno alle 9 del mattino, nella centralissima piazza Gae Aulenti, frequentata a ogni ora del giorno tra lavoratori e turisti, ma ancor di più quando inizia la giornata lavorativa degli uffici che si affacciano sulla piazza, tra gli schizzi delle fontanelle e i negozi che aprono le porte. Un uomo, tra i 50 e i 60 anni, brizzolato, segue una donna che si sta recando al lavoro presso la sede di Finlombarda, in piazza Gae Aulenti, quando estrae un coltello da una shopper e la accoltella alla schiena, per poi dileguarsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Donna accoltellata a Milano, c'è il video dell'aggressore: caccia all'uomo

